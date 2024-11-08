Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Aydın Merkezli Uyuşturucu Operasyonu
Aydın merkezli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında, toplam 5 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 3'ü tutuklandı.
Operasyonun Detayları
Edinilen bilgilere göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığına dair ihbar aldıktan sonra, 5 şüpheliyi teknik takibe aldı.
Eş Zamanlı Gözaltılar
Ekipler, Aydın ve İzmir’dek belirlenen adreslere büyük bir operasyon düzenleyerek, Y.Ş. (20), C.İ. (22), M.Ç. (24), B.T.Y. (24) ve B.Ü. (25) isimli şahısları gözaltına aldı.
Ele Geçirilen Uyuşturucular
Yapılan adreslerdeki aramalarda, 3 kilogram 150 gram skunk ve 17 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Adli Süreç
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. C.İ., M.Ç. ve B.Ü. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüphelilerin işlemleri hala devam ediyor.