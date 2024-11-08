Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Aydın Merkezli Uyuşturucu Operasyonu

Aydın merkezli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında, toplam 5 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 3'ü tutuklandı.

Operasyonun Detayları

Edinilen bilgilere göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığına dair ihbar aldıktan sonra, 5 şüpheliyi teknik takibe aldı.

Eş Zamanlı Gözaltılar

Ekipler, Aydın ve İzmir’dek belirlenen adreslere büyük bir operasyon düzenleyerek, Y.Ş. (20), C.İ. (22), M.Ç. (24), B.T.Y. (24) ve B.Ü. (25) isimli şahısları gözaltına aldı.

Ele Geçirilen Uyuşturucular

Yapılan adreslerdeki aramalarda, 3 kilogram 150 gram skunk ve 17 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adli Süreç

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. C.İ., M.Ç. ve B.Ü. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüphelilerin işlemleri hala devam ediyor.