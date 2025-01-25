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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 00:56
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 00:56
Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'ın Germencik ilçesinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı.

Olayın Detayları

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşadası-Germencik kara yolu Ortaklar mevkisinde, İ.T. idaresindeki 06 EGN 883 plakalı otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 35,7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Sürücü İ.T. ile yanındaki A.Ç. ve O.B.O. hemen gözaltına alındı.

Adli Süreç

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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