Aydın'da Yaşlılarla Buluşan Bakan Göktaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aydın'da Yaşlılarla Buluştu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın ilinde gerçekleştirdiği ziyaretler çerçevesinde Aymelek Derneğini ziyaret etti. Bakan Göktaş, önce Köşk Belediyesini ziyaret ettikten sonra Efeler ilçesindeki derneğe geçti.
Yaşlılarla Keyifli Sohbetler
Bakan Göktaş, dernek ziyaretinde yaşlılarla bir araya gelerek keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Yurdagül Altınbaş, dernek başkanı olarak Göktaş’a derneğin yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi sundu.
Bakanlık Kurumlarını Ziyaret
Göktaş, dernek ziyaretinin ardından Bakanlığa bağlı diğer sosyal hizmet kurumlarını da ziyaret ederek, kurum yetkilileriyle önemli bir toplantı gerçekleştirdi.