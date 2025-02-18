Aydın'da Yeni Bitki Türü Keşfedildi: 'Campanula X kusadasiensis'

Aydın'da Prof. Dr. Emine Alçıtepe tarafından keşfedilen yeni bitki türü 'Campanula X kusadasiensis', literatüre kazandırıldı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 20:54
Aydın'da Yeni Bitki Türü Keşfedildi: 'Campanula X kusadasiensis'

Aydın'da Yeni Bir Bitki Türü: Campanula X kusadasiensis

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Akhisar Meslek Yüksekokulundan Prof. Dr. Emine Alçıtepe, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde keşfettiği yeni bitki türünü literatüre kazandırdı. Keşfedilen bu bitkiye "Campanula X kusadasiensis" (Kuşadası Çanı) adı verildi.

Keşif Projelerle Destekleniyor

Prof. Dr. Emine Alçıtepe, yaptığı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen projede Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fergan Karaer ile birlikte Dilek Yarımadası'nda araştırma yaptıklarını duyurdu.

Endemik Bir Tür

Kuşadası'na özgü endemik bir tür olduğunu belirten Alçıtepe, bitkinin melez bir tür olduğunu ve "Acta Botanica Caucasica" adlı dergide yer alarak dünyaya tanıtıldığını ifade etti.

Morfolojik Özellikler

Literatüre kazandırılan bu bitkinin, yumuşak tüylü gövdeleri, oval-kordat taban yaprakları ve huniye benzer taç şekli gibi morfolojik farklılıklarıyla diğer türlerden ayrıldığını vurgulayan Alçıtepe, keşfin biyolojik çeşitliliğe büyük katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Akhisar Meslek Yüksekokulundan Prof. Dr. Emine Alçıtepe...

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Akhisar Meslek Yüksekokulundan Prof. Dr. Emine Alçıtepe, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde keşfederek literatüre kazandırdığı yeni bitki türüne "Campanula X kusadasiensis" (Kuşadası çanı) adını verdi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Akhisar Meslek Yüksekokulundan Prof. Dr. Emine Alçıtepe...

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Akhisar Meslek Yüksekokulundan Prof. Dr. Emine Alçıtepe, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde keşfederek literatüre kazandırdığı yeni bitki türüne "Campanula X kusadasiensis" (Kuşadası çanı) adını verdi.

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