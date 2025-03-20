Aydın'da Yeşil Reçeteli İlaç Operasyonunda 3 Tutuklama

Aydın ve Ordu illerinde düzenlenen usulsüz yeşil reçeteli ilaç operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemler sonucunda, şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yeşil reçeteye tabi ilaçların usulsüzce reçete edilmesine yönelik izleme çalışmaları yapıldı.

Baskınlar neticesinde, gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Tıbbi sekreter A.S.E. (35), röntgen teknisyeni Y.G. (52) ve B.B.G. (26) çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon, Aydın ve Ordu'daki belirlenen adreslere eş zamanlı olarak düzenlendi ve şüphelilerin yakalanmasıyla sonuçlandı.