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Aydın'da Zeytin Toplarken Elektrik Akımına Kapılan 54 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Aydın'da zeytin toplarken elektrik akımına kapılan Mustafa Erdoğan, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 14:52
Aydın'da Zeytin Toplarken Elektrik Akımına Kapılan 54 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesinde trajik bir kaza meydana geldi. Köşk ilçesine bağlı Gökkiriş Mahallesi'nde zeytin toplarken elektrik akımına kapılan Mustafa Erdoğan (54), hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Erdoğan zeytin topladığı sırada kullandığı hasat cihazı, ağacın üzerinde bulunan elektrik teline temas etti. Bu temas sonucu elektrik akımına kapılan Erdoğan, bir anda yere düştü.

Olayın ardından, çevredekiler durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıyı Köşk Devlet Hastanesi'ne taşıdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Erdoğan, yaşamını yitirdi.

Bu üzücü olay, tarım işçilerinin güvende olmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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