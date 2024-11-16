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Aydın'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 00:52
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 00:58
Aydın'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Aydın'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde gerçekleşen üzücü bir trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, Aydın-Denizli Otoyolu Başaran mevkisinde meydana geldi.

Olay, C.Ç. idaresindeki 35 AN 9726 plakalı otomobilin bariyere çarpmasının ardından 34 AV 3346 plakalı otomobil ile çarpışmasıyla başladı. Kazayı gören sürücülerden Z.K., 35 BYA 850 plakalı otomobilini ve E.D. de 16 AZR 226 plakalı otomobilini emniyet şeridine park ederek yardım etmek için durdu.

Bu sırada, Muhammed Kurt'un kontrolündeki 35 YK 213 plakalı panelvan, emniyet şeridinde duran otomobillere çarparak kaza alanına girdi.

Durumu fark eden çevredekiler hemen ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Muhammed Kurt'un hayatını kaybettiğini belirlerken, kazada yaralanan diğer 4 sürücü de çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bu tür üzücü kazaların önlenmesi için yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 4 otomobil ve bir panelvanın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti...

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 4 otomobil ve bir panelvanın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 4 otomobil ve bir panelvanın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti...

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 4 otomobil ve bir panelvanın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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