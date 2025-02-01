Aydın'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Aydın'da Zincirleme Trafik Kazası

Aydın'ın Germencik ilçesinde, Aydın-İzmir kara yolu üzerinde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay, Ömerbeyli Mahallesi mevkisinde üç otomobilin karıştığı bir kaza sonucu meydana geldi.

Kaza Detayları

Kaza, S.S. (21) idaresindeki 10 TN 106 plakalı otomobilin, T.C. (42) yönetimindeki 35 PLE 64 plakalı otomobil ile M.D. (26) tarafından kullanılan 09 AAD 981 plakalı otomobil ile çarpışması sonucu gerçekleşti.

Olay Yeri ve Müdahale

İhbar üzerine, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaza sonucunda otomobil sürücüleri S.S. ve T.C. ile diğer yaralılar F.C. (43) ve B.C. (26) hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların Durumu

Ambulanslarla çevredeki hastanelere ulaşan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.