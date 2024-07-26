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Aydın'daki Ağaçlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Ilıcabaşı Mahallesi'nde çıkan yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 19:05
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 19:05
Aydın'daki Ağaçlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın ilinin Ilıcabaşı Mahallesi'nde ağaçlık ve otluk bir alanda meydana gelen yangın, hem havadan hem de karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Belirsiz

Yangın, henüz belirlenemeyen bir sebeple patlak verdi. Yangın ihbarı yapılmasının ardından, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yönlendirildi.

Destekler Hızla Geldi

İtfaiye ekiplerine, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da destek verdi. Yangının rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayıldığı bildirildi.

Havadan Müdahale

Yangına, 2 helikopter ile de müdahale edildi. Ekiplerin swift mücadelesi sayesinde, yangının kontrol altına alındığı ve 30 dönümlük bir alanın zarar gördüğü bildirildi.

Çalışmalar Devam Ediyor

Söndürme çalışmalarına katılan ekipler, bölgede yangın sonrası gerekli önlemleri almak için çalışmalarına devam etmektedir.

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