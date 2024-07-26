Aydın'daki Ağaçlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'da Yangın Kontrol Altına Alındı
Aydın ilinin Ilıcabaşı Mahallesi'nde ağaçlık ve otluk bir alanda meydana gelen yangın, hem havadan hem de karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.
Yangının Sebebi Belirsiz
Yangın, henüz belirlenemeyen bir sebeple patlak verdi. Yangın ihbarı yapılmasının ardından, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yönlendirildi.
Destekler Hızla Geldi
İtfaiye ekiplerine, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da destek verdi. Yangının rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayıldığı bildirildi.
Havadan Müdahale
Yangına, 2 helikopter ile de müdahale edildi. Ekiplerin swift mücadelesi sayesinde, yangının kontrol altına alındığı ve 30 dönümlük bir alanın zarar gördüğü bildirildi.
Çalışmalar Devam Ediyor
Söndürme çalışmalarına katılan ekipler, bölgede yangın sonrası gerekli önlemleri almak için çalışmalarına devam etmektedir.