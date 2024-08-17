Aydın'daki Orman Yangınına Hızla Müdahale Devam Ediyor

Aydın'daki Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, Alhisar Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınına yönelik mücadele devam ediyor. Yangın, gece boyunca havadan ve karadan yoğun bir şekilde söndürme çalışmalarına sahne oldu.

Hava ve Karadan Yoğun Müdahale

Günün ilk ışıklarıyla birlikte yangın alanındaki hava araçlarının sayısı artırıldı. Yangına müdahale etmek üzere 8 helikopter, 7 uçak, 32 arazöz, 11 su tankeri ve 5 dozer ile 303 personel görevde.

Zorlu Koşullar Altında Çalışmalar Sürüyor

Rüzgarın etkisi ve arazinin sarp olması sebebiyle zorlu koşullar altında ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Dün çıkan yangın, şu an için henüz belirlenemeyen bir nedenle başlamış, Alhisar Mahallesi'nde bazı evlerin tahliye edilmesine yol açmıştı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. Aydın Valisi Yakup Canbolat (fotoğrafta), yangın bölgesinde gazetecilere açıklama yaptı.