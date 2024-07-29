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Aydın'daki Yangın Kontrol Altına Alındı Ancak Yeniden Başladı

Aydın Efeler ilçesinde kontrol altına alınan yangın, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlarla yeniden alevlendi.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 19:21
Aydın'daki Yangın Kontrol Altına Alındı Ancak Yeniden Başladı

Aydın'da Ormanlık Alanda Yangın Yeniden Başladı

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Aşağıkayacık Mahallesi'nde, ormanlık ve zeytinlik alanlarda ortaya çıkan yangın, ilk etapta kontrol altına alınmıştı. Ancak, elektrik tellerinden yayılan kıvılcımlar nedeniyle yangın tekrar alevlendi.

Yangının Geniş Alana Yayılması

Henüz sebebi belirlenemeyen yangın, 150 dönümlük bir alanda etkili olmuştu. Olayın ardından bölgeye, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangının kontrol altına alınması hedeflenmişti.

Yangın Olayını Değerlendiren Vali Yakup Canbolat

Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Aşağıkayacık Mahallesi'nde çıkan yangın kontrol altına alınmıştı ama elektrik tellerinden çıkan kıvılcım nedeniyle tekrar büyüdü. Şu anda tüm ekiplerimiz, yangını kontrol altına almak için çalışmalara devam ediyor." dedi. Yangın, Emirdoğan Mahallesi'nin üst kısımlarına kadar ulaşmış durumda.

Bazı vatandaşların da yangın söndürme çalışmalarına destek verdiği bildiriliyor. Yangının kontrol altına alınması için kararlılıkla çalışmalar sürmekte.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangın...

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangın, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar sonucu geniş alana yayıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangın...

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangın, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar sonucu geniş alana yayıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangın...

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangın, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar sonucu geniş alana yayıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangın...

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangın, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar sonucu geniş alana yayıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangın...

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangın, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar sonucu geniş alana yayıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangın...

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangın, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar sonucu geniş alana yayıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangın...

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangın, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar sonucu geniş alana yayıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangın...

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangın, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar sonucu geniş alana yayıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangın...

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangın, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar sonucu geniş alana yayıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangın...

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangın, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar sonucu geniş alana yayıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangın...

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangın, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar sonucu geniş alana yayıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangında, yaklaşık 150 dönüm alan...

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangında, yaklaşık 150 dönüm alan zarar gördü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangında, yaklaşık 150 dönüm alan...

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangında, yaklaşık 150 dönüm alan zarar gördü.

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