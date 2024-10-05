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Aydın'daki Zeytinlik Yangınında 1 Kişi Gözaltına Alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın sonrası 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 21:13
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 21:13
Aydın'daki Zeytinlik Yangınında 1 Kişi Gözaltına Alındı

Aydın'da Zeytinlik Alanda Yangın Çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Ambarcık Mahallesi'nde zeytinlik alanda çıkan yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak 54 yaşındaki M.D. gözaltına alındı.

Yangının Nedeni ve Müdahale Süreci

Yangın, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıktı. Bölgeden aldığımız bilgilere göre, olay yerine orman ekipleri sevk edildi. Yangına karadan 20 arazöz, 8 su tankeri ve 102 işçi, havadan ise 3 uçak ve 7 helikopterle müdahale gerçekleştirildi.

Zarar Gören Alan ve Gözaltı Süreci

Yangın sonucunda yaklaşık 50 dönümlük bir alan zarar gördü. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırmada, M.D.'nin bahçesindeki kuru otları yakarak temizlik yapmak istediği ve rüzgarın etkisiyle alevlerin zeytinlik alana sıçradığı belirlendi.

Yangınla İlgili Gelişmeler Yakından Takip Ediliyor

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından başlatılan incelemeler devam ediyor.

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