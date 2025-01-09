Aydın-Denizli Otoyolu Yarın Açılıyor: Ulaşımda Dev Tasarruf

Aydın-Denizli Otoyolu Yarın Açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun yarın hizmete alınacağını duyurdu. Açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Otoyol, yıllık 6,4 milyar lira zaman tasarrufu ve 1 milyar lira akaryakıt tasarrufu sağlayarak toplamda 7,4 milyar lira finansal kazanç sunacak.

Proje Detayları ve Seyahat Süresi

Otoyol, toplamda 163 kilometre uzunluğunda inşa edildi; 140 kilometre 6 şeritli ana yol ve 23 kilometre 4 şeritli bağlantı yollarından oluşuyor. Bu yeni ulaşım güzergahı, Aydın ile Denizli arasında D-320 devlet yolu üzerinden geçerek, 11 ilçe ve 46 sinyalize kavşak ile birlikte, 1,5-2 saat süren yolculuk süresini sadece 55 dakikaya indirecek.

İlk Etap ve Çevresel Katkılar

Bakan Uraloğlu, otoyolun ilk etabının Kocabaş'tan başlayarak Pamukkale, Kumkısık, Sarayköy ve Buharkent ilçelerini geçip Kuyucak'a ulaştığını belirtti. İkinci etap ise Kuyucak'tan Aydın'a kadar devam ediyor. Otoyol, yıllık 61 bin ton daha az karbon salımı ile çevresel dengeye de katkıda bulunacak.

Turizm ve Ticaret Potansiyeli

Aydın ve Denizli'nin Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü kaydeden Uraloğlu, bu otoyolun özellikle turizm sektörü için büyük fırsatlar sunduğunu vurguladı. Pamukkale, Efes, Didim ve Kuşadası gibi turizm merkezlerine yüksek standartlı ulaşımı sağlamak, bölgedeki turistik aktiviteleri artıracak ve yeni yatırım fırsatları yaratacak.

Gelişen Ulaşım Alt Yapısı

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşım projelerinde büyük bir çağ atladığını belirterek, 2002-2024 yılları arasında otoyol ağının 3 bin 796 kilometreye yükseldiğini ifade etti. 2002 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğu bugün 29 bin 730 kilometreye ulaştı, bu da Türkiye'nin ulaşım altyapısındaki gelişimi kanıtlıyor.