Aydın Didim'deki Yangına Hızlı Müdahale

Aydın Didim'deki Yangın Kontrol Altına Alınıyor

Aydın'ın Didim ilçesinde, Akyeniköy Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesiyle birlikte, bölgeye hızlıca müdahale ekipleri gönderildi.

Müdahale Ekipleri Bölgeye Sevk Edildi

Olayın ardından Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Vali Canbolat’tan Açıklama

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu anda 20 ev tahliye edildi. Yangına, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 3 uçak, 9 arazöz, 7 su tankeri ve 3 dozer, ayrıca Aydın Büyükşehir Belediyesinden 7 itfaiye aracı ve 7 su tankeri ile müdahale ediliyor." dedi.