Aydın Efeler’de Halı Yıkama Görünümlü Kaçak Sigara Operasyonu

Aydın Efeler'de halı yıkama görünümündeki iş yerinde jandarma 288.800 boş makaron ve sigara üretim malzemeleri ele geçirdi; 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:28
Aydın’ın Efeler ilçesinde, halı yıkama dükkanı görünümünde faaliyet gösteren bir iş yerinde kaçak sigara imalatı yapıldığı iddiasıyla jandarma operasyonu düzenlendi. Yapılan aramada çok sayıda makaron ve sigara üretim malzemesi ele geçirildi.

Operasyon ve ele geçirilen malzemeler

Olayda görev alan birimler, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriydi. Ekipler, bandrolsüz sigara imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik istihbari çalışma sonucunda operasyonu gerçekleştirdi.

Aramada ele geçirilenler arasında 3 adet sigara sarma makinesi, 288.800 adet boş makaron, 22.500 adet doldurulmuş makaron, 6 kg kıyılmış tütün ve toplamda yaklaşık 500 bin TL değerinde ürün bulundu.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. Jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.

