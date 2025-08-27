DOLAR
41,04 0%
EURO
47,59 0,57%
ALTIN
4.464,37 0,19%
BITCOIN
4.613.382,35 -0,96%

Aydın Efeler'de Otomobil Devrildi: KGYS Kameraları Kaza Anını Kaydetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde İzmir Bulvarı Bayındırlık Kavşağı'nda 09 HN 712 plakalı otomobilin devrilme anı KGYS kameralarına yansıdı; 2 kişi yaralandı, hayati tehlike yok.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 17:43
Aydın Efeler'de Otomobil Devrildi: KGYS Kameraları Kaza Anını Kaydetti

Aydın Efeler'de Otomobil Devrildi: KGYS Kameraları Kaza Anını Kaydetti

Kaza anı ve yaralıların durumu

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobilin devrilme anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Bulvarı Bayındırlık Kavşağı'nda, sürücüsü B.Ç olan 09 HN 712 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü B.Ç ile yanında bulunan E.Ç yaralandı.

Ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık ekiplerince verilen bilgiye göre hayati tehlikeleri bulunmuyor.

KGYS görüntüleri kazanın seyrini gösteriyor

Kazaya ilişkin KGYS görüntülerinde, kavşakta kırmızı ışığın yanmasıyla bir otomobilin yavaşladığı, arkasından gelen 09 HN 712 plakalı aracın yavaşlayan araca çarpmamak için manevra yaptığı ve bu sırada devrildiği anlar yer alıyor.

Olayla ilgili soruşturma ve inceleme çalışmaları devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na Marmara Cezaevi Ziyareti
2
Sivas'ta tır çarpışması: Elektrikli motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
3
Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt
4
Erzincan'da Kamyonet Devrildi: Sürücü Zeki T'nin (52) Hayatını Kaybetti
5
Diyarbakır Silvan'da Saman Yüklü Kamyona Arkadan Çarpan Sürücü Öldü
6
Sakarya Akyazı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi