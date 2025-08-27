Aydın Efeler'de Otomobil Devrildi: KGYS Kameraları Kaza Anını Kaydetti

Kaza anı ve yaralıların durumu

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobilin devrilme anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Bulvarı Bayındırlık Kavşağı'nda, sürücüsü B.Ç olan 09 HN 712 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü B.Ç ile yanında bulunan E.Ç yaralandı.

Ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık ekiplerince verilen bilgiye göre hayati tehlikeleri bulunmuyor.

KGYS görüntüleri kazanın seyrini gösteriyor

Kazaya ilişkin KGYS görüntülerinde, kavşakta kırmızı ışığın yanmasıyla bir otomobilin yavaşladığı, arkasından gelen 09 HN 712 plakalı aracın yavaşlayan araca çarpmamak için manevra yaptığı ve bu sırada devrildiği anlar yer alıyor.

Olayla ilgili soruşturma ve inceleme çalışmaları devam ediyor.