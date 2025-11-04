Aydın Efeler'de Salı Pazarı'nda Yakalandı: 12 Yıl 5 Ay Hapisle Tutuklandı

Asayiş ve Suç Önleme ekiplerinin müşterek operasyonuyla adliyeye sevk edildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Salı pazarı içinde yakalanan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli 6. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 6 ayrı dosya ile hırsızlık suçundan hakkında toplam 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ö. adlı şahsı yakalamak üzere emniyet güçleri çalışma başlattı.

Olayda, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müşterek çalışması sonucu şahıs, Salı pazarı içerisinde yakalandı. Şahıs, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

