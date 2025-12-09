Aydın Gençlik Merkezi Gönüllülerinden Pazar Esnafına Sıcak Çay İkramı

Aydın Gençlik Merkezi gönüllülerinden pazar esnafına sıcak çay ikramı

Soğuk havada dayanışma ve sohbet

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Aydın Gençlik Merkezi gönüllüleri, soğuk hava koşulları nedeniyle Efeler ilçesindeki pazar esnafına sıcak çay ikram etti.

Gönüllüleri, Gençlik Lideri Esra Albay öncülüğünde Salı günleri kurulan tarihi semt pazarını; Hasanefendi-Ramazan Paşa ve Zafer Mahallelerinde ziyaret etti. Gençler pazar esnafıyla sohbet ederek hem destek hem de moral verdi.

Gönüllü gençlerden Nur Hilal Kızıltan, sabah erken saatlerde Aydın Gençlik Merkezinde çay hazırladıklarını belirterek, "Esnafımızın içini ısıtmak için pazara geldik" dedi.

Gönüllü Gençlik Lideri Zerda Nas ise pazarcı esnafının kendilerini güler yüzle karşıladığını ifade ederek, "Böyle bir gönüllü çalışma içinde olmak beni mutlu etti" diye konuştu.

Pazar esnaflarından Cafer Tayanç ise serin havada yapılan çay ikramı için teşekkür ederek, "Her zaman bekleriz" dedi.

