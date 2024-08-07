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Aydın Germencik'te Zeytinlik ve Ormanlık Alanda Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Germencik'teki yangına müdahale sürerken, iş yerleri tahliye ediliyor ve dumandan etkilenenlere yardım yapılıyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 17:56
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 17:56
Aydın Germencik'te Zeytinlik ve Ormanlık Alanda Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Aydın Germencik'te Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde, Gümüşköy mevkisinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına yönelik yoğun bir müdahale sürüyor.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenemedi

Çıkan yangının nedeni henüz tespit edilemezken, alevlerin rüzgar etkisiyle ormanlık alana sıçraması durumu zorlaştırdı.

İlk Müdahale Ekiplerden Geldi

Bölgeye, çevre illerden yangın söndürme ekipleri gönderildi. Jandarma ve emniyete ait TOMA’lar ile yerel vatandaşların da katılımıyla yoğun bir söndürme çalışması başlatıldı.

Yangın Söndürme Çalışmaları İlerliyor

Havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahalelere rağmen, yangın rüzgarın etkisiyle Söke ilçesindeki Argavlı Mahallesi’nin üst kesimlerine da sıçradı.

İş Yerleri Tahliye Edildi

Aydın-Söke kara yolu üzerinde bulunan bazı iş yerleri, olası tehlikelerden dolayı tahliye edildi. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen vatandaşlara, olay yerindeki ambulanslarda anında müdahale yapıldı.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan...

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan...

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan...

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan...

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan...

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan...

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan...

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan...

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan...

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan...

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan...

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan...

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan...

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan...

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan...

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan...

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan...

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan...

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan...

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan...

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan...

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan...

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan...

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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