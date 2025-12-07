Aydın İl Tarım Müdürlüğü'nden ÇKS Uyarısı: Kayıtlar 31 Aralık 2025'e Kadar Tamamlanmalı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden ÇKS Uyarısı

2026 üretim yılı başvurularında son günlere girildi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularında son günlere girildiğini belirterek üreticilere uyarıda bulundu.

Açıklamada, tarımsal desteklemelerden yararlanmak isteyen üreticilerin ÇKS kayıtlarını 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlamaları gerektiği vurgulandı.

Başvuruların tamamlanması için üreticilerin işlemlerini e-Devlet üzerinden veya bağlı bulundukları Ziraat Odası aracılığıyla gerçekleştirebilecekleri hatırlatıldı.

Müdürlük, henüz kayıt yaptırmamış üreticilerin zaman kaybetmemesi gerektiğine dikkat çekerek, olası mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla müracaatların son güne bırakılmaması gerektiğini bildirdi.

Özetle: ÇKS kayıtlarını yaptırmayan veya güncellemeyen üreticilerin 31 Aralık 2025 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor; e-Devlet veya Ziraat Odası seçenekleri mevcut.

AYDIN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, 2026 ÜRETİM YILI ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ (ÇKS) BAŞVURULARINDA SONA YAKLAŞILIRKEN ÜRETİCİLERE GÜÇLÜ BİR HATIRLATMA YAPTI. MÜDÜRLÜK, TARIMSAL DESTEKLEMELERDEN YARARLANMAK İSTEYEN ÜRETİCİLERİN DOSYA KAYITLARINI 31 ARALIK 2025 TARİHİNE KADAR TAMAMLAMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ.