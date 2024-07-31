Aydın'ın Çine İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Yangının Kontrol Altına Alınması

Aydın'ın Çine ilçesinde, Kavşit Mahallesi'nin üst kesimlerinde başlayan orman yangını, hızlı müdahale sayesinde kontrol altına alındı. Henüz kesin bir sebep saptanamayan yangın, doğa severleri tedirgin etti.

Yangın Müdahale Ekibi

Bölgedeki yangın ihbarı üzerine, orman ve itfaiye ekipleri anında harekete geçti. Yangın söndürme operasyonuna, 9 helikopter, 6 uçak, 32 arazöz ve 15 su tankeri dahil olmak üzere, toplam 252 personel katılım gösterdi.

Zarar Gören Alan

Ekibin yoğun ve koordineli çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı, ancak bu süreçte 350 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Yangının, bölgedeki ekosistem üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi planlanıyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.