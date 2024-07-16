Aydın'ın Söke ilçesinde feci kaza! Yolcu otobüsü eve çarptı, 1 ölü, 13 yaralı

ŞEHİRLERARASI YOLCU OTOBÜSÜNÜN EVE ÇARPTIĞI KAZA: 1 ÖLÜ, 13 YARALI



Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şehirlerarası yolcu otobüsünün bir eve çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Kazanın detayları ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İ.Y.'nin kullandığı 07 AK 738 plakalı Akdeniz Turizm'e ait şehirlerarası yolcu otobüsü, Söke-Didim kara yolu Yenidoğan Kavşağı'nda dönüş yaptığı sırada kontrolden çıktı. Otobüs, karşı şeride geçerek yol kenarındaki binalara doğru ilerledi ve bir evin duvarına çarparak durdu.



Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda muavin Gökhan Cansızkaya (39) hayatını kaybederken, şoförün de aralarında bulunduğu 13 kişi yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılan yaralılardan şoförün durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için kapsamlı bir inceleme başlattı. Otobüsün dönüş yaptığı sırada kontrolden çıkmasının sebebi olarak, teknik bir arıza ya da sürücünün bir hata yapmış olabileceği üzerinde duruluyor. Kazanın kesin nedeni, yapılacak detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacak.



GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otobüsün dönüş yaptığı sırada kontrolünü kaybederek karşı şeride geçtiği ve bir evin duvarına çarptığı anlar net bir şekilde görülüyor. Güvenlik kamerası görüntüleri, kazanın nasıl meydana geldiği konusunda önemli ipuçları sağlıyor.

Hastanelere kaldırılan yaralıların tedavileri devam ediyor. Sağlık ekipleri, yaralıların durumları hakkında ailelerini bilgilendiriyor ve gerekli tüm müdahaleleri gerçekleştiriyor. Yaralılar arasında durumu ağır olanların hayati tehlikeleri devam ederken, diğer yaralıların tedavileri sürüyor.



Kazanın meydana geldiği bölgede polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Kazanın ardından yolu kapatan ekipler, trafiğin düzenli bir şekilde akmasını sağlamak için çalışmalara başladı. Ayrıca, olay yerinde yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından yolun tekrar trafiğe açılması bekleniyor.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk yardım çalışmalarına hemen başladı. Yaralıların hızlı bir şekilde hastanelere sevk edilmesi için ambulanslar ve sağlık personeli seferber edildi. İlk müdahalelerin ardından yaralılar, en yakın hastanelerde tedavi altına alındı.