Aydın-İzmir Otoyolu'nda Tır Kazası: Panelvan Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Aydın-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen trajik bir kaza, bir sürücünün hayatına mal oldu. Germencik ilçesinde, Aydın istikametinde M.D. (38) idaresindeki 58 UA 895 plakalı tır, arıza nedeniyle yolun sağ şeridinde bekleyen 35 BVB 444 plakalı panelvana çarptı.

Çarpmanın etkisiyle panelvanın sürücüsü Berkan Akın (24) olay yerinde hayatını kaybetti. Akın'ın cenazesi, gerekli otopsi işlemleri için Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü M.D., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesi Aydın-İzmir Otoyolu'nun Aydın istikametinde tır, arıza nedeniyle yolun sağ şeridinde bekleyen panelvana çarptı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Germencik ilçesi Aydın-İzmir Otoyolu'nun Aydın istikametinde tır, arıza nedeniyle yolun sağ şeridinde bekleyen panelvana çarptı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.