Aydın Kestanesi İhracata Hazırlanıyor — Türkiye Üretiminin %33'ü

Aydın kestanesi ihracata hazırlanıyor

Kestane hasadının tamamlanmasının ardından Aydın'da toplanan ürünler, işlenerek ihracata hazırlanıyor. Avrupa Birliği coğrafi işaret tesciline sahip Aydın Kestanesi için üretim tesislerinde yoğun mesai devam ediyor.

Üretim verileri ve bölgenin önemi

FAO'nun 2023 yılı verilerine göre Türkiye, 71 bin 156 ton kestane üretimiyle dünyada dördüncü sırada yer alıyor. Türkiye genelinde 3 milyon 17 bin 855 kestane ağacı bulunurken, üretilen kestanenin yaklaşık %33'ü Aydın'da yetiştiriliyor. Aydın, yıllık 24 bin 315 ton üretimiyle Türkiye'nin en fazla kestane üreten ili olmayı sürdürüyor.

Kentte 881 bin kestane ağacı ve 79 bin 5 dekar kestanelik alan bulunuyor. Bu alanlar, Türkiye'deki toplam kestanelik alanın %56'sını oluşturuyor. Aydın'da 5 bin 449 ÇKS'ye kayıtlı kestane üreticisi üretim faaliyetlerini yürütüyor.

İşleme, kalite ve ihracat hazırlığı

Hasat sonrası üreticiler tarafından toplanan ürünler, katma değerli ürünlere dönüştürülmek üzere işleme tesislerine yönlendiriliyor. Nazilli'de faaliyet gösteren kestane işleme tesislerinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yerinde incelemeler yapıldı. İncelemelerde, ürünlerin hijyenik şartlarda ve modern teknoloji kullanılarak özellikle kestane şekeri gibi katma değerli ürünlere dönüştürülme süreci değerlendirildi.

Yetkililer, üretimden pazarlamaya kadar olan süreçlerde kalite, gıda güvenliği ve ihracat standartlarının önemine vurgu yaptı. Tesislerdeki denetimler ve iyileştirme çalışmaları, Aydın kestanesinin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

