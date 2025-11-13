Aydın Koçarlı'da Teşhir İddiası: Müşteri Bulaşık Makinesini Mağaza Önüne Attı

Koçarlı ilçesinde yaşayan Şener Alevci, ilçedeki bir beyaz eşya mağazasından aldığı bulaşık makinesinin teşhir ürün olduğunu iddia ederek tepki gösterdi.

Olayın Detayları

Alevci, satın aldığı ürünün teşhir olarak gönderildiğini gördüğünü belirterek mağazaya gitti. Değişim talebine olumlu yanıt alamayınca, elindeki bulaşık makinesini mağazanın önünde yere çarparak tepkisini ortaya koydu.

Sosyal Medyada Paylaşım

Şener Alevci, olayı sosyal medya hesabından da paylaşarak süreci şöyle anlattı: "Mağazadan dün bulaşık makinesi aldım. ’Bize teşhir mi sıfır mı göndereceksin’ diyerek ısrarla sorduğumda ’sana teşhir değil sıfır kutuda göndereceğim, ben teşhiri gönderip burada niye sıfır kutu tekrar açayım’ diyen bir mağaza, bugün teşhir ürün göndermiş. İade etmek istediğimizde zorluk çıkınca, işte sonucu".

Olay, ilçe halkı ve sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yaratırken, mağaza yetkililerinin konuya ilişkin bir açıklaması henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

