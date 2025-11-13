Aydın Koçarlı'da Teşhir İddiası: Müşteri Bulaşık Makinesini Mağaza Önüne Attı

Koçarlı’da Şener Alevci, gönderilen ürünün teşhir olduğunu iddia edip iade talebi reddedilince bulaşık makinesini mağaza önüne attı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 21:41
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 21:41
Aydın Koçarlı'da Teşhir İddiası: Müşteri Bulaşık Makinesini Mağaza Önüne Attı

Aydın Koçarlı'da Teşhir İddiası: Müşteri Bulaşık Makinesini Mağaza Önüne Attı

Koçarlı ilçesinde yaşayan Şener Alevci, ilçedeki bir beyaz eşya mağazasından aldığı bulaşık makinesinin teşhir ürün olduğunu iddia ederek tepki gösterdi.

Olayın Detayları

Alevci, satın aldığı ürünün teşhir olarak gönderildiğini gördüğünü belirterek mağazaya gitti. Değişim talebine olumlu yanıt alamayınca, elindeki bulaşık makinesini mağazanın önünde yere çarparak tepkisini ortaya koydu.

Sosyal Medyada Paylaşım

Şener Alevci, olayı sosyal medya hesabından da paylaşarak süreci şöyle anlattı: "Mağazadan dün bulaşık makinesi aldım. ’Bize teşhir mi sıfır mı göndereceksin’ diyerek ısrarla sorduğumda ’sana teşhir değil sıfır kutuda göndereceğim, ben teşhiri gönderip burada niye sıfır kutu tekrar açayım’ diyen bir mağaza, bugün teşhir ürün göndermiş. İade etmek istediğimizde zorluk çıkınca, işte sonucu".

Olay, ilçe halkı ve sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yaratırken, mağaza yetkililerinin konuya ilişkin bir açıklaması henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

AYDIN’IN KOÇARLI İLÇESİNDE SATIN ALDIĞI MAĞAZADAN KENDİSİNE TEŞHİR ÜRÜNÜ GÖNDERİLDİĞİNİ İDDİA EDEN...

AYDIN’IN KOÇARLI İLÇESİNDE SATIN ALDIĞI MAĞAZADAN KENDİSİNE TEŞHİR ÜRÜNÜ GÖNDERİLDİĞİNİ İDDİA EDEN BİR KİŞİ, BULAŞIK MAKİNESİNİ MAĞAZANIN ÖNÜNDE YERE ATTI.

AYDIN’IN KOÇARLI İLÇESİNDE SATIN ALDIĞI MAĞAZADAN KENDİSİNE TEŞHİR ÜRÜNÜ GÖNDERİLDİĞİNİ İDDİA EDEN...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uraloğlu Antalya'da Açılış: Kepezüstü, Sanayi ve Elmalı-Avlanbeli
2
Dijital Oyunlarda Veri Güvenliği Tartışıldı: İstanbul Sempozyumu
3
Eflani'de mantar toplarken kaybolan 65 yaşındaki Gıyasi Karademir ölü bulundu
4
Iğdır'da 'Rüşvet' Soruşturması: Bir Avukat Tutuklandı, Diğeri Ev Hapsinde
5
Hırvatistan'da Düşen Uçakta Şehit Olan Pilot Hasan Bahar'ın Avcılar'daki Ailesine Acı Haber
6
Muş Hasköy'de Otomobilin Çarptığı İnek Telef Oldu
7
Samsun Canik'te Takla Atan Otomobil Hurdaya Döndü — 4 Kişi Yaralanmadı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?