Aydın Köşk'te Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Köşk ilçesi Başçayır Mahallesi'ndeki zeytinlik yangını, 2 uçak, 3 helikopter, 2 arazöz ve 2 su tankeriyle yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı; 2 hektar zarar gördü.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 15:03
Havadan ve karadan yürütülen müdahale sonuç verdi

Aydın'ın Köşk ilçesi Başçayır Mahallesi sınırlarındaki zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi ve yangına hızlı bir şekilde müdahale edildi.

Yangına müdahalede 2 uçak, 3 helikopter, 2 arazöz ve 2 su tankeri kullanıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

