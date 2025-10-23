Aydın Kuyucak'ta Torununu Kurtaran Kadın Otomobilin Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Olayın Ayrıntıları

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen olayda, sokakta oynayan torununu kurtarmak isterken otomobilin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Beşeylül Mahallesi Meltem Sokakta gerçekleşen kazada, sürücüsü olmayan 09 F 0644 plakalı otomobilin sokakta oynayan torunu O.D.'ye doğru geldiğini gören Fatma Dinç (61) müdahale etti. Torununu son anda kurtaran kadın, otomobilin altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Dinç ile torunu yaralandı ve her ikisi de ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Fatma Dinç kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak, aracını el freni çekmeden park ettiği öne sürülen araç sürücüsü İ.A. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

