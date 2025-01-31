Aydın Merkezli Sahte İçki Operasyonunda Bir Tutuklama

Aydın'da Sahte İçki Operasyonu: 1 Tutuklama

Aydın merkezli olarak 9 ilde gerçekleştirilen sahte içki operasyonu geniş bir yankı uyandırdı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üreten ve dağıtan şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Operasyon kapsamında Aydın, Iğdır, Samsun, Kayseri, Bursa, Uşak, Ankara, Denizli ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yapılan bu baskınlarda 9 ton etil alkol, 71 litre alkollü içki, 2 kimyasal ayrıştırma makinesi, 212 alkol aroması, 5 litrelik 630 boş bidon, 1500 kapak, 15 şırınga, damla ölçüm aleti, terazi ve folyo kaplama cihazı gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ç, S.K, E.D, H.D, G.Ç ve E.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemede ifadesi alınan şüphelilerden S.Ç., tutuklandı, diğer beş zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın merkezli 9 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Aydın merkezli 9 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.