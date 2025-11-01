Aydın Nazilli'de Apartman Yangını Söndürüldü

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki 7 katlı apartmanın 3. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; bir daire kullanılamaz hale geldi, sakinler hastaneye götürüldü.

Yayın Tarihi: 01.11.2025 23:39
Güncelleme Tarihi: 01.11.2025 23:39
Karaçay Mahallesi 257 Sokak'taki 7 katlı binanın 3. katında yangın çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Karaçay Mahallesi 257 Sokak adresindeki 7 katlı bir apartmanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı.

Müdahale sonrasında yangın çıkan evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda yaşayan bazı vatandaşlar ekipler tarafından çatıya çıkarıldı.

Dumanın dağılmasının ardından apartman sakinleri kontrol amaçlı Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

