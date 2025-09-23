Aydın Nazilli'de Ehliyetsiz Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Nazilli'de iki ehliyetsiz motosikletin çarpışması sonucu 16 yaşındaki Kamil Eren Dere hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 13:14
Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden ve yaralananların ehliyetlerinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, Kamil Eren Dere (16) idaresindeki 09 AOC 800 plakalı motosiklet, Bayındır Mahallesi'nde aynı yönde ilerleyen Y.E. (17) yönetimindeki 09 ARH 629 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 09 AOC 800 plakalı motosiklet yol kenarındaki bir direğe çarparak durdu. Kazada Kamil Eren Dere yaşamını yitirdi, aynı motosiklette bulunan A.E.E. (16) yaralandı.

Yaralı A.E.E., ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından diğer motosiklet sürücüsü Y.E. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayın Arka Planı

Olay yerinde edinilen bilgilere göre, kazada yaşamını yitiren Kamil Eren Dere ile diğer sürücünün ehliyetlerinin olmadığı, kazanın arkadaş grubunun İzmir'in Bayındır ilçesindeki sürücü kursuna giderken gerçekleştiği belirtildi. Ayrıca yaralanan A.E.E. ile gözaltına alınan Y.E.'nin kardeş oldukları öğrenildi.

