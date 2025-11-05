Aydın Şehir Hastanesi: Ayda 450 Bin Hastaya Hizmet Verecek

Efeler'de inşası süren Aydın Şehir Hastanesi Aralık'ta hizmete giriyor; aylık 450 bin hastaya, bin 300 yatak kapasitesiyle hizmet sunacak.

Proje ve açılışa hazırlık

Sağlık Bakanlığı’nın 2020 yatırım programına alınan ve 2021 yılı Kasım ayında merkez ilçe Efeler’de inşaatına başlanan Aydın Şehir Hastanesi, açılışa gün sayıyor. Tefrişat çalışmalarının sürdüğü hastanede incelemelerde bulunan Aydın Valisi Yakup Canbolat, tesisin ayda ortalama 450 bin hastaya hizmet verecek kapasitede olduğunu açıkladı.

Vali Canbolat'ın açıklamaları

Hastaneyi gezen Vali Canbolat, projenin son aşamalarına gelindiğini belirterek, "İlimiz ve ülkemiz açısında gurur verici bir eseri gezdik. Artık projede sona doğru geliyoruz. İnşallah Aralık ayı başı itibariyle buradaki her türlü donanımı, tefrişi yapmış olacağız ve hizmete açılmasına hazır hale getirmiş olacağız," dedi. Canbolat, tesisin Aydın için önemli bir eser olduğuna ve sağlık hizmetlerinin standardını yükselteceğine vurgu yaptı.

Kapasite, hizmet ve donanım

Vali Canbolat, hastane hakkında verdiği detaylarda şu bilgileri paylaştı: Arazi 140 dönüm, kapalı alan 270 bin metrekare. Toplam yatak kapasitesi bin 300 olarak planlandı; acil durumlarda bu kapasitenin bin 500’e çıkarılma imkanı bulunuyor. Açılışta 4 bin 695 personel ile hizmet verilmesi hedefleniyor.

Günlük hasta sayısının ortalama 18 bin ile 20 bin arasında olacağı, acil servise ise günlük 4 bin müracaat beklenebileceği bildirildi. Aylık toplam hizmet sunma hedefi 450 bin vatandaş olarak açıklandı.

Hastaneye ilk kez kazandırılacak birimler arasında Spect Tomografi, İyotlu Tedavi, Hiperbarik Tedavi Merkezi ve Hematoloji Laboratuvarı yer alıyor.

Kapasite artışları ve taşınma süreci

Vali Canbolat, mevcut hastanelerle kıyaslandığında poliklinik sayısının 221’den 365’e, yoğun bakım ünitesinin 156’dan 250’ye, ameliyathane sayısının 25’den 34’e çıkacağını belirtti. Kemoterapi yatak sayısı 20’den 54’e, fizik tedavi ünitesi 20’den 45’e, palyatif bakım yatak sayısı ise 21’den 60’a yükselecek.

Geçici kabul sürecinin ardından Aydın Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bu kampüse taşınacak. Mekanik cihazların ve diğer tesisatın testleri sürüyor; Vali Canbolat, 1 Aralık tarihine kadar testlerin tamamlanacağını, tefriş montajlarının ise Kasım sonuna kadar biteceğini ifade etti.

Kapanış

Vali Canbolat, projenin tamamlanmasının ardından Aydın ve Ege Bölgesi için uluslararası standartlarda bir sağlık kampüsü kazanılacağını belirterek, "İnşallah Aydınımıza, ülkemize ve vatandaşımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

