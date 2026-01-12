Aydın Şehir Hastanesi'nde İlk Bebek: Arya Sağlıklı Doğdu

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi hasta kabulüne başladı

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin Aydın Şehir Hastanesinde bugün hasta kabulüne başlamasının ardından ilk bebek dünyaya geldi.

Müşerref ve Murat Serter çiftinin, Kadın Doğum Uzmanı Nilgün Avşar Benzer ve doğum ekibi tarafından gerçekleştirilen normal doğumla sağlıklı olarak dünyaya gelen bebekleri Arya, Aydın Şehir Hastanesi'nde doğan ilk bebek oldu.

Hastane yöneticileri, anne ve babayı ziyaret ederek kız bebek için tebrik etti.

