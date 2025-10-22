Aydın Söke'de Minibüs Kazası: 6 Yaralı

Söke'de iki minibüs çarpıştı; aynı araçtaki 5'i öğrenci olmak üzere 6 kişi hafif yaralandı ve Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 10:18
Kaza detayları ve müdahale

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen kazada, iki minibüsün çarpışması sonucu aynı araçta bulunan 5'i öğrenci olmak üzere 6 kişi yaralandı.

09 P 2557 plakalı, A.Ş. yönetimindeki öğrencileri taşıyan minibüs, Yenikent Mahallesi kavşağında, E.Y. idaresindeki 09 AHP 591 plakalı minibüsle çarpışarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan 5 öğrenci ile servis görevlisi, ambulanlarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücüler ifadelerinin alınması için polis karakoluna götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

