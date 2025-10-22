Aydın-Söke Kara Yolunda Toprak Kayması Trafiği Aksattı
Sazlı mevkisinde sağanak sonrası çamur ve taş yola aktı
Aydın'ın Söke ilçesinde etkili olan sağanağın ardından Sazlı mevkisinde toprak kayması meydana geldi. Olay sonucu Aydın-Söke kara yolu üzerinde çamur ve taş birikintileri oluştu.
Yolda biriken su, çamur ve taş ulaşımı aksattı; araç geçişleri güçleşti ve trafik olumsuz etkilendi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri kısa sürede müdahale ederek temizleme çalışmalarını yürüttü. Ekiplerin çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı.
