Aydın-Söke Kara Yolunda Toprak Kayması Trafiği Aksattı

Aydın'ın Söke ilçesinde Sazlı mevkisinde meydana gelen toprak kayması, Aydın-Söke kara yoluna çamur dökülmesine ve trafik akışının aksamasına neden oldu.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 16:53
Sazlı mevkisinde sağanak sonrası çamur ve taş yola aktı

Aydın'ın Söke ilçesinde etkili olan sağanağın ardından Sazlı mevkisinde toprak kayması meydana geldi. Olay sonucu Aydın-Söke kara yolu üzerinde çamur ve taş birikintileri oluştu.

Yolda biriken su, çamur ve taş ulaşımı aksattı; araç geçişleri güçleşti ve trafik olumsuz etkilendi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri kısa sürede müdahale ederek temizleme çalışmalarını yürüttü. Ekiplerin çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde toprak kayması sonucu Aydın-Söke kara yoluna dökülen çamur trafiği aksattı. Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı.

