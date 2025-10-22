Aydın-Söke Kara Yolunda Toprak Kayması Trafiği Aksattı

Aydın'ın Söke ilçesinde Sazlı mevkisinde meydana gelen toprak kayması, Aydın-Söke kara yoluna çamur dökülmesine ve trafik akışının aksamasına neden oldu.