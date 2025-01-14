Aydın Valisi Canbolat, Anadolu Ajansı’nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği Yılın Kareleri oylamasına destek verdi.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 13:57
Aydın Valisi Canbolat, Anadolu Ajansı’nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Aydın Valisi Canbolat, Yılın Kareleri Oylamasında

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansı'nın (AA) geleneksel olarak düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Bu önemli etkinlik, yıl içerisinde paylaşılan en etkileyici fotoğrafları belirlemek amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Vali Canbolat, projeye olan desteği ile dikkat çekerken, Anadolu Ajansı'nın medya alanındaki etkinliğini ve fotoğrafçılık sanatına verdiği önemi vurguladı. Oylamada, birçok farklı kategoride yer alan eserler arasından seçimini yaparak, sanatçılara olan desteğini gösterdi.

Aydın iline ait bu önemli etkinlik, hem yerel hem de ulusal medyada geniş yankı uyandırdı. Vali Canbolat'ın katılımı, bölgedeki kültürel ve sanatsal faaliyetlere olan desteğinin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve...

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Vali Canbolat, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve...

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Vali Canbolat, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da İş Makinesi Kazasında Genç İşçi Hayatını Kaybetti
2
Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'ndan Deprem Konutları Açıklaması
3
Tokat'ta Tır ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı
4
Erzurum'da Yeni Tomografi Cihazı ile Acil Servis Hizmetleri Gelişiyor
5
Suriyelilerin Hatay'daki Sınır Kapılarından Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor
6
THY, İstanbul-Bingazi Seferlerine 10 Yıl Aradan Sonra Yeniden Başladı
7
ABD'nin Gazze'deki Soykırımda İsrail'e Verdiği Silahlar Gündemde

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!