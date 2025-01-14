Aydın Valisi Canbolat, Anadolu Ajansı’nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Aydın Valisi Canbolat, Yılın Kareleri Oylamasında

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansı'nın (AA) geleneksel olarak düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Bu önemli etkinlik, yıl içerisinde paylaşılan en etkileyici fotoğrafları belirlemek amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Vali Canbolat, projeye olan desteği ile dikkat çekerken, Anadolu Ajansı'nın medya alanındaki etkinliğini ve fotoğrafçılık sanatına verdiği önemi vurguladı. Oylamada, birçok farklı kategoride yer alan eserler arasından seçimini yaparak, sanatçılara olan desteğini gösterdi.

Aydın iline ait bu önemli etkinlik, hem yerel hem de ulusal medyada geniş yankı uyandırdı. Vali Canbolat'ın katılımı, bölgedeki kültürel ve sanatsal faaliyetlere olan desteğinin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Vali Canbolat, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Vali Canbolat, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.