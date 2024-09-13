Aydın Valisi Canbolat'tan Taziye Ziyareti

Aydın Valisi Canbolat'tan Anlamlı Ziyaret

Aydın Valisi Yakup Canbolat, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'nin Didim ilçesindeki baba ocağını ziyaret etti.

Taziye ve Destek

Kendisiyle birlikte Mehmet Suat Eygi ve aile üyeleriyle bir araya gelen Vali Canbolat, acılı aileye başsağlığı dileklerini iletti. Ziyarette İlçe Müftüsü Ali Refik Demirel de yer alarak dua etti.

Resmi İsimler ve Katılımlar

Ziyaret sırasında Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir de yer aldı.

Cenaze Süreci

Eygi’nin cenazesinin, İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı ve yarın öğle vaktinde Didim Merkez Camisi’nde kılınacak namaz sonrası defnedileceği bildirildi.

İsrail'in Saldırısı ve Eygi'nin Katli

Ayşenur Ezgi Eygi, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteride vurularak yaşamını yitirdi. Eygi, Filistin halkına destek vermek amacıyla bu gösteriye katılmıştı. Eygi, 6 Eylül tarihinde hastanede hayatını kaybetti.

Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü olan Eygi, barışçıl yöntemlerle Filistin'e destek veren bir insan hakları aktivistiydi. Benjamin netanyahu yönetimindeki saldırılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olayları lanetlemiş ve hukuki mücadelenin sürdürüleceğini belirtmiştir.

Aydın Valisi Yakup Canbolat (sol 2), işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Aydın Valisi Yakup Canbolat (sol 2), işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi'ye taziye ziyaretinde bulundu.