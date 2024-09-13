DOLAR
33,94 -0,17%
EURO
37,67 -0,02%
ALTIN
2.804,19 -0,57%
BITCOIN
1.968.730,57 0,39%

Aydın Valisi Canbolat'tan Taziye Ziyareti

Aydın Valisi Canbolat, işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesini ziyaret etti. Taziye ve dua gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 12:00
Aydın Valisi Canbolat'tan Taziye Ziyareti

Aydın Valisi Canbolat'tan Anlamlı Ziyaret

Aydın Valisi Yakup Canbolat, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'nin Didim ilçesindeki baba ocağını ziyaret etti.

Taziye ve Destek

Kendisiyle birlikte Mehmet Suat Eygi ve aile üyeleriyle bir araya gelen Vali Canbolat, acılı aileye başsağlığı dileklerini iletti. Ziyarette İlçe Müftüsü Ali Refik Demirel de yer alarak dua etti.

Resmi İsimler ve Katılımlar

Ziyaret sırasında Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir de yer aldı.

Cenaze Süreci

Eygi’nin cenazesinin, İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı ve yarın öğle vaktinde Didim Merkez Camisi’nde kılınacak namaz sonrası defnedileceği bildirildi.

İsrail'in Saldırısı ve Eygi'nin Katli

Ayşenur Ezgi Eygi, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteride vurularak yaşamını yitirdi. Eygi, Filistin halkına destek vermek amacıyla bu gösteriye katılmıştı. Eygi, 6 Eylül tarihinde hastanede hayatını kaybetti.

Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü olan Eygi, barışçıl yöntemlerle Filistin'e destek veren bir insan hakları aktivistiydi. Benjamin netanyahu yönetimindeki saldırılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olayları lanetlemiş ve hukuki mücadelenin sürdürüleceğini belirtmiştir.

Aydın Valisi Yakup Canbolat (sol 2), işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen...

Aydın Valisi Yakup Canbolat (sol 2), işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Aydın Valisi Yakup Canbolat (sol 2), işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen...

Aydın Valisi Yakup Canbolat (sol 2), işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi'ye taziye ziyaretinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
2
Narin Güran Cinayetinde Yeni Ses Kaydı Ortaya Çıktı: 'Ramazan, Kız Öldü mü?'
3
Meksika'nın Bağımsızlığı Ankara'da Coşkuyla Kutlandı
4
Naci Görür Uyarmıştı: Erzincan'ın Refahiye Şiddetli Deprem Meydana Geldi
5
Edirne'de FETÖ ile Bağlantılı İki Şüpheli Yunanistan'a Kaçmaya Çalışırken Yakalandı
6
Narin Güran Cinayetinde Anne ve Ağabeyi Dahil 8 Kişi Tutuklandı: Soruşturma Derinleşiyor

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!