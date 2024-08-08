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Aydın ve Muğla Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Aydın ve Muğla'daki orman yangınları başarıyla kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı'ndan önemli açıklamalar geldi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 13:43
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 13:43
Aydın ve Muğla Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Aydın ve Muğla'daki Orman Yangınlarında Son Durum

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'ın Söke ve Muğla'nın Milas ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu.

Yangınların Kontrol Altına Alınması

Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, yangınlara yönelik kapsamlı müdahalelerin hem havadan hem de karadan gerçekleştirildiğini belirtti. Yangınların etkisinin azaltılması için soğutma çalışmalarının hâlâ devam ettiğini vurguladı.

Orman Kahramanlarına Teşekkür

Bakan Yumaklı, cansiperane bir şekilde çalışan ormancılara minnettarlığını ifade ederek, "Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.

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