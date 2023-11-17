Aydın’da Hafta Sonu Fırtına ve Sel Tehlikesi: AFAD’dan Sarı Kodlu Uyarı

Aydın’da hafta sonu şiddetli sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. AFAD, vatandaşları olası afetlere karşı sarı kodlu uyarıda bulundu. AFAD, teyakkuz halinde olduğunu ve 55 il için meteorolojik uyarı yaptığını açıkladı.

Aydın’da Hafta Sonu Fırtına ve Sel Tehlikesi: AFAD’dan Sarı Kodlu Uyarı
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Aydın’da Şiddetli Sağanak Yağış Bekleniyor: AFAD’dan Sarı Kod Uyarısı

Aydın’da hafta sonu boyunca etkisini gösterecek olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle AFAD, vatandaşları olası afetlere karşı uyardı. Aydın’ın merkez ve batı ilçelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına da bekleniyor.

Aydın’ın Merkez ve Batı İlçelerinde Rüzgar ve Fırtına

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Aydın’ın merkez ve batı ilçelerinde 18 Kasım Cumartesi gününden itibaren şiddetli sağanak yağış görülecek. Yağışın yer yer kuvvetli olması ve sel, su baskını gibi olumsuzluklara neden olması bekleniyor. Ayrıca, rüzgarın güney-güneybatı yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli, sabah saatlerinden itibaren ise kuzey-kuzeybatı yönlerden saatte 50 ila 80 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. 

AFAD’dan Sarı Kodlu Uyarı

AFAD Başkanlığı, Aydın’ın da aralarında bulunduğu 26 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Sarı kodlu uyarı, meteorolojik olayların can ve mal kaybına neden olabileceği anlamına geliyor. AFAD, sarı kodlu uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yaptığını, ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu açıkladı. AFAD’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Meteorolojiden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre 29 ilimiz için turuncu, 26 ilimiz için sarı uyarı olmak üzere toplam 55 ilimiz için meteorolojik uyarı yapılmıştır. Uyarı verilen illerimizde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapılmıştır. Sarı ve turuncu meteorolojik uyarı verilen illerde ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.”

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