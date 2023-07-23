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Aydın'da sahte banka dekontu dolandırıcılığı: 35 milyon TL'lik büyük vurgun

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Aydın'da sahte banka dekontu dolandırıcılığı: 35 milyon TL'lik büyük vurgun
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, araç alım-satım işlerinde bilişim sistemlerini kullanarak gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılığın peşine düştü. Şüpheliler, sahte banka dekontlarıyla insanları kandırarak 35 milyon lira haksız kazanç elde etmişler. Jandarma suç örgütüne karşı büyük bir operasyon düzenledi. Detaylar haberimizde...

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. 

32 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

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Eş zamanlı operasyon, Aydın merkezli 7 ilde gerçekleştirildi. Yapılan başarılı operasyon sonucunda örgütün elebaşı olduğu iddia edilen M.Y. ve diğer yöneticiler Ü.Ü., H.G. ve T.T. dahil olmak üzere 32 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin dolandırıcılık yöntemi, araç alım-satım işlemlerinde sahte banka dekontları kullanmak oldu. Sahte banka dekontlarıyla insanları kandırarak büyük bir haksız kazanç elde ettikleri belirtiliyor. Aracını satmak isteyenlerin güvenini kazanıp sahte dekontlarla para gönderdiğini gösteren şüpheliler, noterde araç devir işlemlerinin tamamlandığı sırada ortadan kayboluyor. Böylece ulaşılamaz hale gelerek mağdurları geride bırakıyor. Bu suç yöntemiyle, yaklaşık 150 kişiyi dolandırarak tam 35 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia ediliyor.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, sahte plakalar, banka dekontları, çekler ve bir miktar para ele geçirildi. Şüphelilerin adalete hesap vermesi beklenirken, mağdur olan vatandaşların adalet arayışı devam ediyor.

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