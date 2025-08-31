Aydınlı Balıkçılar 'Vira Bismillah' Diyerek 2025-2026 Av Sezonunu Açtı

Kuşadası Balıkçı Barınağı'nda tören düzenlendi

Yaklaşık 5 ay süren aranın ardından Aydınlı balıkçılar, gece yarısından itibaren 'vira bismillah' diyerek denize açıldı. Açılış, Kuşadası Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen 2025-2026 Av Sezonu programıyla gerçekleştirildi.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, törende yaptığı konuşmada, balıkçılarla sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek, 'Bu gece tekneleriniz, dualarla denize açılacak. İnşallah bereketli ve bol kazançlı bir sezon olur. 2025-2026 Av Sezonu tüm balıkçılarımıza hayırlı olsun.' dedi.

Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, balıkçılığın binlerce yıldır bölgenin geçim kaynağı olduğunu vurgulayarak, 'Yeni sezon, umutların tazelendiği bir başlangıçtır. Gelecek nesiller için avcılığın bilinçli yapılması ve ekolojik dengenin korunması büyük önem taşıyor. Biz her zaman balıkçılarımızın yanında olacağız.' ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, kentte 221 kayıtlı tekne ve 1705 ticari balıkçının faaliyet yürüttüğünü, geçen yıl 5 bin 935 ton deniz ürünü avlandığını söyledi. Temiz, 2025 yılında 181 balıkçının toplam 1 milyon 580 bin lira destekleme ödemesi aldığını ve av yasaklarına uyulmasının gelecek nesiller için kritik önemde olduğunu kaydetti.

Aydın Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Özgür Atacan, balıkçıların mavi vatanın nöbetçileri olduğunu ve maliyetlere rağmen denizleri ve geleceği korumaya devam edeceklerini söyledi.

Törenin ardından dualar edilerek kurban kesildi ve katılımcılara tavuk pilav ikram edildi. Balıkçılar, av yasağının sona ereceği saati beklemek üzere denize açıldı.