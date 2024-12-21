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Aydınlı Çift, Çocuklarına 'Honda' Adını Verdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir çift, bebeklerine Honda adını vererek motosiklet tutkusunu ölümsüzleştirdi.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 18:43
Aydınlı Çift, Çocuklarına 'Honda' Adını Verdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde Farklı Bir İsim Tercihi

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Kemer Mahallesi'nde yaşayan motosiklet tamircisi Muharrem Maden ve eşi, bebeklerine 'Honda' adını verme kararı aldı. Maden, üçüncü çocuğuna otomotiv devi Soichiro Honda'nın adını vermek istediğini belirtti.

Motosiklet Tutkusu ve Japonya Hayranlığı

Baba Muharrem Maden, 2017 yılında Japonya'ya yaptığı gezide ülkenin temizliğine ve düzenine hayran kaldığını aktardı. Bu hayranlık, Honda ismini çocuklarına verme kararında etkili oldu. Maden, "Bir gün oğlum olursa adını Honda koyacağım" diyerek bu isteğini eşine açtığını söyledi ve onun da bu fikri desteklemesiyle isim kesinleşti.

Gelen Tepkiler ve Mutluluk

Anne Kevser Maden ise 6 yıldır evli olduklarını ve bu ismi daha önceden düşündüklerini ifade etti. "Soichiro Honda'ya ben de hayranlık duyuyorum" diyen Kevser Maden, çevrelerinin başlangıçta şaşırdığını ancak zamanla alıştıklarını dile getirdi. Ayrıca, "İnşallah vatana, millete hayırlı evlat olur" temennisinde bulundu.

İki ebeveyn, çocuklarına verdikleri bu sıradışı isimle farklı bir iz bıraktıklarını belirtirken, çevrelerinden aldıkları olumlu tepkilerle de mutlu olduklarını ifade ettiler.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir çift, bebeklerine "Honda" adını verdi. Kemer Mahallesi'nde yaşayan...

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir çift, bebeklerine "Honda" adını verdi. Kemer Mahallesi'nde yaşayan motosiklet tamircisi Muharrem Maden (sağda), üçüncü çocuklarına otomotiv firması kurucusu Soichiro Honda'nın adını koymak istedi. Eşi Kevser'in (solda) de bu isteği olumlu karşılamasıyla Maden, bebeğine "Honda" adını koydu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir çift, bebeklerine "Honda" adını verdi. Kemer Mahallesi'nde yaşayan...

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir çift, bebeklerine "Honda" adını verdi. Kemer Mahallesi'nde yaşayan motosiklet tamircisi Muharrem Maden (sağda), üçüncü çocuklarına otomotiv firması kurucusu Soichiro Honda'nın adını koymak istedi. Eşi Kevser'in (solda) de bu isteği olumlu karşılamasıyla Maden, bebeğine "Honda" adını koydu.

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