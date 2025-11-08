Aydınpınar Şelalesi: Düzce’nin saklı cenneti

Düzce’nin Aydınpınar köyünde ağaçların arasından akan Aydınpınar Şelalesi, hem yaz hem kış aylarında ziyaretçilerini büyülüyor. Sonbaharın tüm renklerini barındıran orman dokusu, fotoğraf ve doğa tutkunlarını bölgeye çekiyor.

Tabiat Parkı ve yürüyüş rotaları

Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı içinde bir ana şelale ile yürüyüş yapmak isteyenler için 1 kilometre uzaklıkta ikinci bir şelale daha yer alıyor. Ziyaretçiler için 1’i kolay, 1’i zor olmak üzere 2 yürüyüş yolu bulunuyor; rotalar zorluk derecelerine göre trekking sevenlere çeşitli seçenekler sunuyor.

Tesisler, konaklama ve hizmetler

Bölgede Düzce Belediyesi tarafından işletilen tesislerde ziyaretçilere restoran ve konaklama hizmeti veriliyor. Mevcut tesislerde 9 dome çadır ile 1 bungalov bulunuyor. Belediye, bölgeye 19 bungalov daha yapmayı planlıyor.

Yetkili açıklaması

Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı sorumlusu Samet Yıldırım bölgeyle ilgili şunları paylaştı:

"Cumartesi ve Pazar günlerini çok hareketli geçiriyoruz. Hem yaz hem kış aynı şekilde hareketli oluyor. Burada doğanın içerisinde bütün renkleri görebilirsiniz. Yeşilin bütün tonlarını görebilirsiniz. İki şelalemiz var. Birisi 450 metre uzaklıkta tesisimizin içerisinde, diğer ise biraz daha yukarda 900 metre mesafede. Bu doğa harikası tesisimize herkesi bekleriz. Restoranımız var, konaklamamız var. 9 tane dome çadırımız 1 bungalov evimiz var. Yeni projemiz ile birlikte 19 bungalov daha yapılacak. Daha önce neden gelmedik diye soranlar var. Böyle bir yerin var olduğunda haberi olmayanlar hayran kalıyorlar. İstanbul ve Ankara’dan turlar geliyor. İstanbul ve Ankara’ya bu kadar yakın olması da avantaj. Karadeniz’i görmüş oluyorlar."

Aydınpınar Şelalesi, doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık ve kısa kaçamaklar için İstanbul ile Ankara'dan gelen ziyaretçilerin öncelikli adresleri arasında yer alıyor.

