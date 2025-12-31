AYESOB Başkanı Künkcü'den Uyarı: 5362 Sayılı Kanunla Fiyat Tarifeleri Yenilendi

AYESOB Başkanı Künkcü'den fiyat tarifeleri uyarısı

5362 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle esnaf ve sanatkarların fiyat tarifelerinde onay, itiraz ve yürürlük süreçleri yeniden düzenlendi. Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, oda ve esnafı yeni uygulama hakkında bilgilendirdi.

Yeni düzenlemenin ana hatları

Başkan Künkcü, 25 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 62’nci maddesinde önemli değişiklikler yapıldığını hatırlattı. Yeni uygulamaya göre, esnaf ve sanatkarların mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat tarifeleri ilgili odalar tarafından hazırlanacak ve birlik yönetim kurulunun onayına sunulacak.

Birlik yönetimi, sunulan tarifeleri 30 gün içinde onaylayacak ya da reddedecek. Onaylanan tarifeler, belediye, mülki idare amirliği ve ilgili odaya bildirilecek; herhangi bir itiraz olmadığı takdirde tarifeler 15 gün sonra yürürlüğe girecek. Belirlenen fiyatlar, uygulanabilecek azami ücretleri kapsayacak.

İtiraz ve uzlaşma süreci

Belediye veya mülki idare amirliği tarafından itiraz edilen tarifeler ile Bakanlığın olumsuz görüş bildirdiği fiyatlar, Uzlaşma Komisyonu tarafından değerlendirilecek. Komisyon, mülki idare amirinin başkanlığında; kamu kurumları ile oda ve birlik temsilcilerinden oluşacak. Değerlendirmelerde mevcut maliyetler, kar oranları ve enflasyon hedefleri dikkate alınarak nihai karar verilecek.

Künkcü'nün mesajı

AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Aydın’da 82 oda ve yaklaşık 52 bin esnafın bağlı bulunduğu birlik adına yaptığı açıklamada sürecin doğru uygulanmasının önemine vurgu yaptı. Künkcü, "Yeni sistemle birlikte fiyat tarifelerinde daha şeffaf ve dengeli bir süreç hedefleniyor. Birliğimiz, odalarımız ve esnafımızın hak kaybı yaşamaması için süreci yakından takip edecek" dedi.

Başkan Künkcü ayrıca, oda başkanlarının ve esnafın tereddüt yaşadığı konularda AYESOB ile iletişim halinde olmalarının önemine dikkat çekti.

