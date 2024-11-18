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Ayhan Bora Kaplan Davasında Reddihakim Talebi Yeniden Değerlendirildi

Ayhan Bora Kaplan ve 60 sanığın yargılanmasına devam edildi, sanıkların reddihakim talepleri yine reddedildi.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 13:29
Ayhan Bora Kaplan Davasında Reddihakim Talebi Yeniden Değerlendirildi

Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davasında Gelişmeler

Ayhan Bora Kaplan’a ilişkin 61 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde gerçekleştirilen duruşmada, sanıkların ve taraf avukatlarının katılımı ile önemli kararlar alındı.

Reddihakim Talepleri Tekrar İleri Sürüldü

Mahkeme Başkanı Mehmet Güven, bu celsede sanık beyanlarının alınacağını belirtti. Duruşmada söz alan tutuklu sanık Deniz Urcan’ın avukatı Sidar Yurtçiçek, koruma aracının yasal sürece aykırı olarak, telefon yazışmasıyla temin edildiğini savundu. Ayrıca, tutuklu sanık Tansel Aktan, Başkan Güven’in adil bir karar veremeyeceği yönünde eleştirilerde bulundu.

Sanıklardan Bora Kaplan ise, duruşmalardan beri Başkan Güven'in taraf tuttuğunu vurgulayarak, “Vereceğiniz karar ne olursa olsun benim için yok hükmündedir, geçersizdir,” dedi. Önceki celselerde olduğu gibi, sanıklar ve avukatları yeniden reddihakim talebinde bulundu.

Savcının Mütalaası ve Duruşmaya Ara Verilmesi

Mahkeme Başkanı, itirazların ardından savcıya söz verdi. Savcı, reddihakim taleplerinin yargılamayı uzatma amaçlı olduğunu ileri sürerek geri çevrilmesini öneren bir mütalaa sundu. Bunun yanı sıra, tutuklu sanık Barış Kurt’un avukatı Doç. Dr. Sinan Kocaoğlu mütalaaya itiraz edince, Başkan Güven tarafından «sataşma» gerekçesiyle avukat Kocaoğlu’nun salondan çıkarılmasına karar verildi.

Sonuç olarak, mahkeme, hukuka aykırılık bulunmadığını ve koruma aracının tahsisinin hizmetin gereği olduğuna hükmederek reddihakim taleplerini reddetti. Duruşmaya öğleden sonra devam edilmek üzere ara verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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