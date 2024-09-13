Ayhan Bora Kaplan Davasında Sanıkların Yargı Süreci Devam Ediyor

Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davasında Devam Eden Yargılama

Ankara'da görülen Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davada 61 sanık yargı önüne çıktı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde gerçekleştirilen duruşmaya, sanıklar ve çeşitli avukatlar katıldı. Mahkeme Başkanı Mehmet Güven, duruşma sırasında sanıkların avukatları ile yakın temasının gözlemlendiğini vurgulayarak jandarma ile ilgili bir uyarıda bulundu.

Sanık Avukatının Salon Dışına Çıkartılması

Duruşma esnasında, sanıklardan Barış Kurt'un avukatı Doç. Dr. Sinan Kocaoğlu, duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle salon dışına çıkarıldı. Duruşma, önceki tanık beyanlarına karşı sanıkların ve avukatlarının beyanlarıyla devam etti.

Sercan Keleş'in Açıklamaları

Tutuklu sanık Sercan Keleş, cinayet davasıyla ilişkilendirilen Semih Arslan'ın intihar ettiğini ve kendisinin bu olayda bir suçu bulunmadığını belirtti. Keleş, olay günü Arslan ile bir arada olduklarını ifade etti ve "Semih balkondan atılmadı. Zorla tutulmadı. Allah şahidim olsun ben arkadaşımı öldürmedim." dedi.

Arslan'ın Ölümüne Dair İddialar

Kaplan’ın avukatları, Semih Arslan'ın ölümüne dair delillerin eksik olduğunu savunarak, iddianamenin gözden geçirilmesini talep ettiler. Rıdvan Şahin, "Bu kumpasın en büyük destekçisi savcıdır. Savcı hukuka, okuluna ve diplomasına ihanet etti." diyerek kovuşturmanın genişletilmesi çağrısında bulundu.

Mahkeme, davanın devamı için 16 Eylül Pazartesi günü yeniden toplanma kararı aldı.