Ayhan Bora Kaplan Davasında Tanıklar Dinlenmeye Devam Ediyor

Ayhan Bora Kaplan İle İlgili Yargılama Süreci Devam Ediyor

Başkent Ankara'nın Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yapılan duruşmada, katılımcılar arasında tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları yer aldı. Duruşmaya, Mahkeme Başkanı Mehmet Güven başkanlık etti.

Müşteki İddiaları Şaşırtıyor

Müşteki Erkan Doğan, suç örgütü üyeleri tarafından iki gün boyunca alıkonulup işkence gördüğünü ileri sürdü. Bu iddialara ilişkin tanıkların dinlenmesine ve delillerin değerlendirilmesine devam edildi.

Sanıkların Avukatlarından Açıklamalar

Tutuklu sanık Fethi Koyuncu'nun avukatı Uğur Ulutaş, dava sürecindeki delillerin hukuka aykırı olduğunu savunarak, "Müvekkilimin ailesinin zor durumda olduğunu, engelli kardeşi ve hasta annesi olduğunu belirterek adli kontrolle serbest bırakılmasını talep ediyorum," ifadelerini kullandı.

Diğer bir tutuklu sanık Barış Kurt'un avukatları ise dinlenmesi talep edilen tanıklardan biri olan Sultan S.ın ifadelerini vurguladı. Sultan S., özellikle gerçekleşen olaylar sırasında Erkan Doğan'ın durumu hakkında önemli ayrıntılar paylaştı.

Tanık İfadeleri ve HTS Kayıtları

Tanık Sultan S., Erkan Doğan'ın "Beni bırakın" diye bağırdığını belirterek, AK Parti milletvekili adaylarıyla bir toplantıdayken olayın geliştiğini söyledi. Ayrıca, olay günü polisin Doğan'ı merdivenlerden indirmeye çalıştığını ifade etti.

HTS kayıtlarının incelenmesi, tanık bölen Sinan Y. tarafından yapıldı. Sinan Y., raporunda çelişkiler olduğunu belirterek açıklama yaptı. Sanık Bora Kaplan ise bu durumun kasıtlı olarak gerçekleştirildiğini iddia etti.

Savunmalar ve Mahkeme Süreci

Tutuklu sanık Deniz Urcan'ın avukatı Sidar Yurtçiçek, müvekkilinin suçsuz olduğunu vurgulayarak, "Neden bir iş insanı kameralar altında gözaltına alınır?" diye sordu. Ayrıca diğer avukatlar da iddianamenin somut delillerle hazırlanmadığını öne sürdü.

Davanın görülmesi yarın devam edecek ve tanıklarla ilgili açıklamalar değerlendirilecektir.