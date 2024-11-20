Ayhan Bora Kaplan Davasında Yarın Duruşma Devam Edecek

Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davasında Gelişmeler

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya yarın devam edilecek. Dava, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülmeye devam ediliyor. Duruşmada, sanıklar ve avukatları söz alarak beyanlarını sunacak.

Duruşmada Tartışılan İddialar

Duruşmanın mütalaaya karşı sanık ve avukatların beyanları ile süren kısmında, tutuklu sanık Muhammet Kaplan'ın avukatı Volkan Şener, müşteki Erkan Doğan'ın iki gün boyunca alıkonularak işkence edildiği iddialarına dile getirdi ve uzman görüşü alınması taleplerinin reddedildiğini açıkladı.

Şener, “Baskı altında alındığı iddiasıyla ifadesini geri çeken 'Ü5W1G8K6L3' kod adlı gizli tanığın yeniden beyanda bulunmak istediğine dair dilekçesi var. Bu kişinin mahkemeye gelerek yaşadıklarını anlatması elzemdir.” dedi.

Öte yandan, tutuklu sanık Kanber Keskin, hakkındaki suçlamaları reddederek, suç örgütüne üye olmadığını ve sadece emekçi bir aile babası olduğunu savundu. Keskin, Sanık Bora Kaplan ile sadece işçi-patron ilişkisi kurduğunu ifade etti.

Tanık İfadeleri ve Uzman Görüşü

Suç örgütüne yardım etmekle suçlanan tutuksuz sanık N.A.Ç., hakkındaki suçlamaları reddetti. Duruşmada bir diğer önemli gelişme ise, sanık Bora Kaplan’ın talimatıyla öldürüldüğü öne sürülen Semih Arslan olayına ilişkin olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürsel Çetin'in tanık olarak dinlenilmesiydi.

Prof. Dr. Çetin, “Semih Arslan'ın ölümü bizce kaza olamaz. Geriye cinayet ve intihar kalıyor. Otopside yüksekten düşme ile yaraları durumla uyuşuyor. İntihar olduğu kanaatine vardık.” açıklamasında bulundu.

Duruşmaya yarın, sanıklar ve avukatlarının ifadelerinin alınmasıyla devam edilecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.