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Ayhan Bora Kaplan Davasında Yarın Yeni Gelişmeler Bekleniyor

Ayhan Bora Kaplan ve 60 sanığın yargılandığı davada duruşmaya yarın devam edilecek. Savunmalar dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 15:22
Ayhan Bora Kaplan Davasında Yarın Yeni Gelişmeler Bekleniyor

Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davasında Devam Eden Yargılama

Ayhan Bora Kaplan ile birlikte 61 sanığın yargılandığı suç örgütü davasına yarın devam edileceği açıklandı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmayı Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bulunan salonda gerçekleştiriyor.

Duruşma İnceleniyor

Duruşmanın öğleden sonraki bölümüne sanıklar ve taraftar avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Mehmet Güven, duruşmanın mütalaaya karşı sanık ve avukatlarının beyanları ile devam edeceğini duyurdu.

Müşteki Avukatının Açıklamaları

Söz alan müşteki Erkan Doğan'ın avukatı, Cumhuriyet savcısının mütalaasına katıldıklarını belirterek, sanıkların bu doğrultuda cezalandırılmasını talep etti.

Sanıkların Savunmaları

Tutuklu sanıklardan Adnan Kaplan, 8 yıldır köyde yaşadığını ve örgüt yöneticisi olmakla suçlandığını ifade ederek, tanımadığı yaklaşık 50 sanık bulunduğunu öne sürdü. Diğer bir tutuklu sanık Muhammet Kaplan, müştekinin yalan söylediğini ve tanıkların lehine konuştuğunu iddia etti.

Tutuklu sanık Fatih Güler, önceki savunmalarını yineleyerek „Valelerden suç örgütü kurulduğu söyleniyor. Tek suçum valelik yapmak. Beraatimi talep ediyorum.“ dedi. Bir diğer tutuklu sanık Tansel Aktan da suç örgütüne üye olmadığını savunarak, „Bora Kaplan'la sadece patron-çalışan ilişkimiz vardı. Beraatimi talep ediyorum.“ şeklinde konuştu.

Duruşma Yarına Sıkı Bir Şekilde Devam Edecek

Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar da önceki beyanlarını tekrarlayarak beraat talebinde bulundu. Yarınki duruşmada sanıklar ve avukatlarının beyanları alınmaya devam edecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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