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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: 1 gözaltı daha gerçekleşti

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir kişi daha gözaltına alındı. Yeni gözaltı ile birlikte, soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişi sayısı 8’e yükseldi.

Yayın Tarihi: 18.05.2024 12:40
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 14:00
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: 1 gözaltı daha gerçekleşti

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında, firari sanık Serdar Sertçelik ile Organize Şube Müdür Yardımcısı arasında iletişim sağladığı iddia edilen bir kişi, gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişi sayısı 8’e çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile gözaltına alınan şahsın sivil olduğu ifade edildi.

Daha önce gözaltına alınan ve aralarında emniyet görevlilerinin de bulunduğu 7 kişinin ise sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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