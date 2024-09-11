Ayhan Bora Kaplan Suç Davası Devam Ediyor

Duruşmaya yarın sanıklar ve avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam edilecek.

Ayhan Bora Kaplan’a ait suç örgütüyle bağlantılı 61 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında sanık savunmaları değerlendirildi.

Mahkemeye Getirilen İddianame ve Tehdit İddiaları

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Duruşma öncesinde Mahkeme Başkanı Mehmet Güven, Kaplan’ın 9 Eylül’de duruşmaya getirilirken, iddianamede adı geçen Fethi Koyuncu’yu tehdit ettiği yönünde Jandarma tarafından tutulan bir tutanağın mahkemeye sunulduğunu bildirdi.

Sanıkların Savunmaları

Duruşma, önceki celselerde dinlenilen tanıklara karşı sanık ve avukatlarının beyanları ile devam etti. Tutuklu sanık Barış Kurt, müşteki Erkan Doğan’ın kaçırılmasıyla ilgili iddiaların asılsız olduğunu savundu. Kurt, "Erkan Doğan yalan söylüyor, uyuşturucu kullanıyordu, ne söylediğini bilmiyor. Ben hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım. Size hiç yalan konuşmadım." dedi.

Tutuklu sanık Mahmut Gökhan Çanga da üzerine atılı suçu işlemediğini iddia etti. İddianamede Bora Kaplan’ın talimatıyla öldürüldüğü belirtilen Semih Arslan’ı zorla çağırmadığını belirten Çanga, "Ben adamı sadece evime davet ettim. Zorla alıkoymadım. Bunun cezasını çekiyorum. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." açıklamalarında bulundu.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu ve iddianamenin somut delillerle hazırlanmadığını öne sürdü.

Duruşmaya yarın sanıklar ve avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam edilecektir.