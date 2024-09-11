DOLAR
33,99 0,17%
EURO
37,47 -0,02%
ALTIN
2.745,64 0,26%
BITCOIN
1.918.363,43 2,1%

Ayhan Bora Kaplan Suç Davası Devam Ediyor

Ayhan Bora Kaplan ve 60 sanığın yargılanmasına sanıkların beyanlarıyla devam edildi.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 17:45
Ayhan Bora Kaplan Suç Davası Devam Ediyor

Ayhan Bora Kaplan Suç Davası Devam Ediyor

Duruşmaya yarın sanıklar ve avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam edilecek.

Ayhan Bora Kaplan’a ait suç örgütüyle bağlantılı 61 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında sanık savunmaları değerlendirildi.

Mahkemeye Getirilen İddianame ve Tehdit İddiaları

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Duruşma öncesinde Mahkeme Başkanı Mehmet Güven, Kaplan’ın 9 Eylül’de duruşmaya getirilirken, iddianamede adı geçen Fethi Koyuncu’yu tehdit ettiği yönünde Jandarma tarafından tutulan bir tutanağın mahkemeye sunulduğunu bildirdi.

Sanıkların Savunmaları

Duruşma, önceki celselerde dinlenilen tanıklara karşı sanık ve avukatlarının beyanları ile devam etti. Tutuklu sanık Barış Kurt, müşteki Erkan Doğan’ın kaçırılmasıyla ilgili iddiaların asılsız olduğunu savundu. Kurt, "Erkan Doğan yalan söylüyor, uyuşturucu kullanıyordu, ne söylediğini bilmiyor. Ben hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım. Size hiç yalan konuşmadım." dedi.

Tutuklu sanık Mahmut Gökhan Çanga da üzerine atılı suçu işlemediğini iddia etti. İddianamede Bora Kaplan’ın talimatıyla öldürüldüğü belirtilen Semih Arslan’ı zorla çağırmadığını belirten Çanga, "Ben adamı sadece evime davet ettim. Zorla alıkoymadım. Bunun cezasını çekiyorum. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." açıklamalarında bulundu.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu ve iddianamenin somut delillerle hazırlanmadığını öne sürdü.

Duruşmaya yarın sanıklar ve avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam edilecektir.

İLGİLİ HABERLER

Elektrikli Otomobil Alacaklar Dikkat! 928 Bin TL’ye 600 Km Menzil Sunan Yeni Nesil Araç Satışa Çıktı

O emekliye 5.000 TL ek ödeme çıktı! Tek seferlik ikramiye gibi verilecek

Bu bankada parası olanın ay sonunda hesabına şartsız 6 bin 550 TL yatacak

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 10-11 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay, Seul'de Askeri Zirvelere Katıldı
2
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: Abisinin TikTok Hesabı ve Aileyle İlgili Paylaşımlar Dikkat Çekti
3
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Gazze Açıklamaları
4
Fatih'te Polise Ateş Eden Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi
5
Alanya'da Tekne Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti
6
Balıkesirli Fotoğraf Sanatçısı Ahmet Esmer Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
Kahramanmaraş Deprem Davasında Yeni Gelişmeler

Bu bankada parası olanın ay sonunda hesabına şartsız 6 bin 550 TL yatacak

İcradan Satılık 2022 Model FIAT Marka Araç: 825.000 TL Muhammen Bedelle Satışa Çıkarıldı

Elektrikli Otomobil Alacaklar Dikkat! 928 Bin TL’ye 600 Km Menzil Sunan Yeni Nesil Araç Satışa Çıktı

Selpak Süper Soft Üç Katlı Tuvalet Kağıdı 96'lı Rulo Büyük İndirimde! 1450 TL’den 894 TL’ye Düştü

Okullara 120 Bin İUP Personel Alımı Kura Sonuçları Açıklandı! Sonuç Sorgulama Ekranı ve İstenen Belgeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Projeleri

En düşük emekli maaşı 14.500 TL! İşte 4A- 4B'liye OVP zammı

Öğrencilere 2 dönemde 2 destek! 7.000 TL’ye ek 8.000 TL tek seferde ödenecek

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 10-11 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

O emekliye 5.000 TL ek ödeme çıktı! Tek seferlik ikramiye gibi verilecek

Eğitim Desteği Müjdesi Geldi: 3.000 TL Veriliyor